شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل وسط توقعات سلبية - تحليل – 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.19% بما يعادل -0.25 نقطة ليستقر على سعر 132.79 دولار.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 125.00، وذلك طيلة ثبات المقاومة 146.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط