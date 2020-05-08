شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وأيضاً بدعم إيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.05% بما يعادل 5.40 نقطة ليستقر على سعر 182.32 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 171.60، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 193.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد