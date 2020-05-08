شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يصعد وسط الضغوط السلبية – تحليل – 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 0.55 نقطة ليستقر السهم عند سعر 22.44 دولار، وذلك أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل ريسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 20.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه