شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل ،والتي توضح مدي تفاقم أضرار أكبر اقتصاد فى العالم جراء جائحة الفيروس التاجي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,723.37$ الأعلى منذ 27 نيسان/أبريل الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,716.44$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,711.21$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.9% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 9 نيسان/أبريل الماضي ، بسبب توالي التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بنسبة 1.4% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

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توقعت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية 7.7% فى 2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 ، وقالت أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

وقال المركزي البريطاني يوم الخميس إن المملكة المتحدة تتجه صوب تسجيل أكبر تراجع اقتصادي فى أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،وتوقع انكماشا بمعدل 14% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة منذ أوائل القرن الثامن عشر.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال نيسان/أبريل ، حيث من المتوقع أن يفقد أكبر اقتصاد فى العالم وظائف بوتيرة هي الأسوأ فى التاريخ بسبب جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 22 مليون وظيفة جديدة خلال نيسان/أبريل بالمقارنة مع فقد 701 ألف وظيفة في آذار/مارس ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي قياسي عند 16% من مستوي 4.4% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1075.80 طن متري.