شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد خسارة أسبوعية بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى أسبوعين ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي التي أصدرتها المفوضة الأوروبية فى وقت سابق هذا الأسبوع ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصريحات هامة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بحثا عن دلائل جديدة تخص مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0819$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0832 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0855$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0766$.

وبخلاف عمليات التعافي من المستويات المنخفضة، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ، مستفيدة من تراجع الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد انحسار مخاوف التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضا حتى الآن بنسبة 1.5% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي.

توقعت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء انكماش قياسي فى اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا ،مع تبدد التضخم فى أوروبا تقريبا.

توقعت المفوضية انكماشا بمعدل 7.7% فى عام 2020 ،على أن يعود الاقتصاد للنمو بمعدل 6.3% فى عام 2021 ،وبالنسبة للتضخم أوضحت التوقعات معدل 0.2% فى 2020 ،ومعدل 1.2% فى عام 2021.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية " باولو جنتيلوني" أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى مؤتمر تابع لمعهد الجامعة الأوروبية ،ومن المتوقع أن تتضمن التصريحات دلائل جديدة تخص مستقبل السياسة النقدية الأوروبية فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.