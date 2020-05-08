شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في سبعة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس، بينما لا يزال بصدد رابع خسائر أسبوعية له على التوالي على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 106.41 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.28 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.46، بينما حقق الأدنى له عند 106.22.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات آذار/مارس مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.0% مقابل 0.3% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 6.3%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تباطؤ النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 22 مليون وظيفة مقابل فقد 701 ألف وظائف في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 16.0% إلى 4.4% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك، فقد أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار التراجع عند 1.0% خلال شباط/فبراير الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 3.68 مليون ولقي 254,199 شخص مصرعهم في 215 دولة.