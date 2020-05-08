شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط..وخام برنت يسجل 30.33 دولار للبرميل مع انتعاش الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ تمضى دول من بينها أستراليا قدما فى خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التى فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أوقد شرارة آمال السوق بتعزز الطلب على الخام ومنتجاته.

وارتفع خام برنت 87 سنتا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبا أمس الخميس،

وربح الخام الأمريكى 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8 بالمئة إلى 24.67 دولار للبرميل، بعد أن نزل نحو 2% فى الجلسة السابقة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثانى بعد مستويات متدنية بلغاها فى أبريل، حين انهار النفط الأمريكى دون الصفر، مع ارتفاع برنت نحو 15% فى الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ما يزيد عن 24 بالمئة.

لكن الخام ما زال يجرى ضخه فى المخزونات، مما يثير احتمالات بأن أى مكاسب يحفزها طلب أقوى سيجرى كبحها، وعلى جانب العرض، تخفض شركات النفط فى أمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقعه مسؤولو أوبك ومحللو الصناعة، إذ تتجه لسحب حوالى 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج بنهاية يونيو حزيران.

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لكن مخزونات الخام الأمريكية فى مركز التخزين كوشينج بولاية أوكلاهوما زادت بنحو 407 آلاف برميل فى الأسبوع المنتهى فى الخامس من مايو بحسب ما قاله متعاملون أمس الخميس استنادا إلى بيانات من جينسكيب.

وأصحبت أستراليا اليوم أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام إذ تباطأت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى ضئيل، هادفة إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعى فى عملية من ثلاث مراحل.

وتعتزم فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان أيضا تخفيف القيود التى أُرسيت لوقف انتشار أسوأ أزمة صحية فى العالم فى قرن.

وفى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك فى العالم للنفط ومنتجاته، بدأ قائدو السيارات يرجعون إلى الطرقات مجددا مع تخفيف إجراءات العزل العام. وزادت إمدادات البنزين إلى السوق الأمريكية لقرابة 6.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضى بحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.