شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم "الماريجوانا" فى الطالع بسبب كورونا.. 44% صعودا عالميا منذ منتصف مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحوالى 21 شركة تقود الولايات المتحدة الأمريكية وكندا سوق أسهم شركات الماريجوانا حول العالم والتى يصل فيها عدد الشركات إلى ما يقرب من 35 شركة، وتتخصص فى إنتاج وبيع الماريجوانا الطبية والترفيهية، وذلك بعد أن قننت الدولتين إنتاج وتوزيع الماريجوانا ونشطة الشركات التى تنتجها وأصبح هناك 21 شركة تتداول فى بورصة نيويورك تترواح القيمة السوقية لها بين 12 مليون دولار حتى 126.15 مليار دولار.

ومع التداعيات العالمية الهائلة لوباء COVID-19، كانت هى إحدى الصناعات التى كان أداؤها أفضل من المتوقع فى هذه الأوقات غير المؤكدة، ومثل جميع الشركات التى تتداول فى سوق الأوراق المالية تقريباً، تلقت تلك الشركات (إما مزارع الماريجوانا لأغراض طبية أو للترفيه اعتماداً على التشريعات المحلية – حيث لا تزال بعض الولايات فى أمريكا ترفض تشريع الماريجوانا)، ضربة هائلة فى الانكماش الأخير بسبب COVID-19، وانخفضت قيمة الأسهم حيث كان هناك قلق من أنه بسبب الحاجة المناخية والرغبة فى الماريجوانا قد تتناقص وهذا سيكون له تأثير ضار كبير على الصناعة ككل.

إلا أنه من ناحية المبيعات المحلية شهدت العديد من متاجر البيع والصيدليات ارتفاعًا حديثًا فى مبيعات الجملة، مما يشير إلى أن المستهلكين يشترون بالجملة حتى يتمكنوا من استخدام الماريجوانا فى حالة الحجر الصحى أو الإغلاق، غير أن أحد المخاوف التى لا تزال قائمة بالنسبة للصناعة هو أن الخدمات اللوجستية للقدرة على النمو ونقل منتجاتها إلى تجار التجزئة.

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وقبل جائحة كورونا كان سيصل الإنفاق العالمى على الماريجوانا فى جميع أنحاء العالم إلى 57 مليار دولار خلال 10 سنوات، مدفوعًا بتشريع الاستخدام الترفيهى والطبى والطلب المتزايد على كليهما، من المتوقع أن تصل عائدات الماريجوانا القانونية فى الولايات المتحدة إلى 23.4 مليار دولار بحلول عام 2022.

ويصدر موقع new cannabis ventures مؤشراً عالمياً عن أداء أسهم شركات الماريجوانا حول العالم والذى ارتفع بنسبة 44% منذ منتصف مارس الماضى.