شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صادرات ألمانيا فى مارس مع تضرر الطلب من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاءات الاتحادى اليوم الجمعة إن صادرات ألمانيا هوت 11.8% فى مارس، وهو أكبر هبوط منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات الحالية فى 1990، إذ قلصت أزمة فيروس كورونا الطلب على السلع من أكبر اقتصاد فى أوروبا.

وقال المكتب إن الواردات المُعدلة فى ضوء العوامل الموسمية هبطت 5.1%، وإن الفائض التجارى انكمش إلى 12.8 مليار يورو (13.88 مليار دولار) من مستوى معدل بالخفض 21.4 مليار يورو فى الشهر السابق.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الصادرات 5% والواردات 4%، وكان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجارى 18.9 مليار يورو.

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وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد، الذى يعتمد بشكل تقليدى على الواردات، بمعدل قياسى سجلته عقب الحرب العالمية الثانية قدره 6.3% على الرغم من حزمة تحفيز هائلة قدرها 750 مليار يورو لحماية الاقتصاد من تأثير الجائحة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون أى تعاف بطيئا وأن تعتمد وتيرة أى انتعاش اقتصادى إلى حد كبير على مدى السرعة التى سيخرج بها جيران ألمانيا فى أوروبا وشركاء تجاريون آخرون مثل الصين والولايات المتحدة من الأزمة.