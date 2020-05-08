3.09 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبى فى الصين بنهاية أبريل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت احتياطيات النقد الأجنبى فى الصين 3.0915 تريليون دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 3.0606 تريليون دولار تم تسجيلها فى نهاية مارس.
وذكر بنك الشعب الصينى (البنك المركزي) –فى أحدث بيانات أصدرها اليوم- أن الرقم المسجل تجاوز توقعات السوق عند 3.056 تريليون دولار، ما أنهى الانخفاض المسجل منذ يناير الماضي.
وأضاف البنك المركزى أن احتياطيات الذهب فى الصين ظلت دون تغيير فى أبريل عند 62.64 مليون أوقية، أى ما يعادل 106.67 مليار دولار.
وأرجعت المتحدثة باسم مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبى "وانغ تشون يينغ" ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى فى أبريل إلى عوامل متعددة مثل تغيرات التقييم فى أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول.
وأضافت أنه على الرغم من البيئة الاقتصادية والمالية الخارجية المعقدة بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، إلا أن أساسيات التنمية السليمة طويلة الأجل للصين ظلت دون تغيير، وأن اقتصادها يتمتع بمرونة وإمكانية كبيرتين ومجال للمناورة، ما يوفر أساسا متينا لاستقرار احتياطيات النقد الأجنبي.
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