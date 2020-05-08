شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر ستوكس 600 الأوروبى بنسبة 0.7% بفضل محادثات أمريكية صينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ منحت مؤشرات على تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين جرعة جديدة من التفاؤل للمستثمرين الذين يعتمدون على تخفيف إجراءات العزل العام لإطلاق تعاف للنمو العالمي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.7% بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، والأسواق فى لندن مغلقة فى عطلة عامة.
وبحث كبار مسؤولى التجارة فى الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة واحد التجارى اليوم، وقالت الصين إنها اتفقت على تحسين أجواء تنفيذه.
ومنح هذا بعض الارتياح للمستثمرين القلقين بشأن تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن انتقدت الولايات المتحدة تعامل الصين مع تفشى فيروس كورونا المستجد.
وقفز سهم شركة الصناعة الألمانية سيمنس 5.2% بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لخفض الإنفاق للتعامل مع أثر الجائحة عقب انخفاض أرباحها الصناعية 18% خلال الربع الثاني.
وربحت أسهم آي.إن.جي، أكبر بنوك هولندا، 5.9% بعد أن حقق أرباحا قبل الضرائب فى الربع الأول تفوق توقعات السوق.
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