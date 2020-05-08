شكرا لقرائتكم خبر عن 13.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت أرقام رسمية صينية أن حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر بلغ 13.2 مليار دولار خلال عام 2019، متراجعا بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الجمعة- أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 12.2 مليار دولار بزيادة 1.8% على أساس سنوي، في حين وصلت وارداتها من مصر إلى مليار دولار.

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وبلغ رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في مصر 1.08 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، فيما وصل الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في مصر خلال العام الماضي 103.87 مليون دولار.

وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها الشركات الصينية مع مصر 2.59 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 3.19مليار دولار بزيادة 55.9% على أساس سنوي.