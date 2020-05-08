شكرا لقرائتكم خبر عن 4.64 مليار دولار واردات مصر فى فبراير الماضى بتراجع 29.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن القيمة الإجمالية للواردات المصرية فى شهر فبراير الماضى بلغت نحو 4.64 مليار دولار، مقابل 6.62 مليار دولار فى فبراير من عام 2019، وبنسبة تراجع بلغت 29.9%.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، إلى أن أهم السلع التى ارتفعت وارداتها خلال فبراير الماضي، كانت الواردات من الذرة وقيمتها 134 مليون دولار، مقابل 121.3 مليون دولار خلال فترة التقرير، بنسبة زيادة بلغت 10.5%، يليها الواردات من الزيوت المكررة وبلغت قيمتها 71 مليون دولار، مقابل 51 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 38.6%.

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وتضمنت قائمة السلع الأعلى استيرادا الواردات من سيارات نقل البضائع وبلغت 28 مليون دولار، مقابل 24.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زياد بلغت 15%، إلى جانب الواردات من الاتوبيس والميكروباص والمينى باص وحدات كاملة، وبلغت قيمتها 23 مليون دولار، مقابل 7.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 191%.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 51.4٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 3.3٪، حيـث سجلت نحو 2.69 مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2020 مقابل 2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما بلغت قيمة الواردات نحو 4.64 مليار دولار، مقابل 6.62 مليار دولار فى فبراير من عام 2019.