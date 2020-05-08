شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكية على أعتاب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي في أخر جلسات هذا الأسبوع والتي قد تعكس ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية للأعلى لها في نحو سبعة عقود من الزمن مع فقد نحو 22 مليون وظيفة في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم من جراء تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات آذار/مارس مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.0% مقابل 0.3% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 6.3%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تباطؤ النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.7%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية لاجتماعه الأخير والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وأفاد البيان بأن المركزي الاسترالي لن يقدم على زيادة الفائدة حتى يظهر الاقتصاد تقدم حيال التوظيف الكامل والتضخم بشكل مستدام وأن سرعة وتوقيت الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدين، وأنه على استعداد لزيادة مشترياته من السندات إذا ما استدعي الأمر.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.82% ليربح 25.95 نقطة ويصل إلى المستوى 1,452.68، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.09% ليربح هو الأخر 411.45 نقطة ويصل إلى المستوى 20,086.22.

كما مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.15% ليربح 45.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,970.05، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.91% ليربح هو الأخر 26.22 نقطة ويصل إلى المستوى 2,897.74.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 0.97% ليربح 231.65 نقطة ويصل إلى المستوى 24,212.28، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 22.01 نقطة ويصل إلى المستوى 1,950.62.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.32% ليربح 34.11 نقطة ويصل إلى المستوى 10,683.34، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.70% ليربح هو الأخر 37.60 نقطة ويصل إلى المستوى 5,401.80.