شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد خامس مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 24 من نيسان/أبريل الماضي وليعد بصدد أطول مسيرات مكاسب أسبوعية له منذ مطلع عام 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.72% إلى مستويات 0.6542 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6495، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6548، بينما حقق الأعلى له عند 0.6493.

هذا وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقده في الخامس من أيار/مايو والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأفاد البيان بأن المركزي الاسترالي لن يقدم على زيادة الفائدة حتى يظهر الاقتصاد تقدم حيال التوظيف الكامل والتضخم بشكل مستدام ضمن النطاق المستهدف بين 2~3% وأن سرعة وتوقيت الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدين وأنه على استعداد لزيادة مشترياته من السندات مرة أخرى إذا ما استدعي الأمر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 22 مليون وظيفة مقابل فقد 701 ألف وظائف في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 16.0% إلى 4.4% في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك، فقد أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار التراجع عند 1.0% خلال شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون تفشي فيروس كورونا بلاده أسوء من هجمات 11 من أيلول/سبتمبر على مركز التجارة العالمي، مضيفاً أنه كان يمكن إيقاف الفيروس التاجي من مصدره، وموضحاً أن الصين كانت تستطيع السيطرة على المرض.

ونود الإشارة، لكون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم من جديد بالأمس الصين بالتأخر في الاستجابة لمواجهة واحتواء فيروس كورونا، موضحاً أنها لم تتخذ إجراءاتها بالسرعة الكافية لتجنب انتشار الفيروس، ويذكر أن تلك الاتهامات من قبل المسئول الأمريكي للصين تعد هي الثانية في أقل من أسبوع، حيث نوه في مطلع الأسبوع بأن الفيروس تم إنشائه من معمل في مدينة ووهان الصينية، بينما الانتشار كان حدث غير متعمد.

وفي سياق أخر، فقد صرح البيت الأبيض أيضا بالأمس بأن الإدارة الأمريكية في حالة محبطة حول العلاقات الأمريكية الصينية، وصفه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بالمخيبة للآمال، وفي المقابل، أعربت الخارجية الصينية عن رفضها لتلك الاتهامات، مع تطرقها لاستعداد الصين للتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة منشأ فيروس كورونا، وأفادتها بأن الولايات المتحدة لا تملك أي أدلة على أن منشأ فيروس كورونا كان في معامل ووهان.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالأمس من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 3.68 مليون ولقي 254,199 شخص مصرعهم في 215 دولة.