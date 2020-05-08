شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع الإنفاق الأسري في اليابان خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري لشهر آذار/مارس والتي أظهرت اتساع التراجع إلي 6.0% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، لتعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 6.3%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتساع تراجع الإنفاق الأسري في اليابان خلال آذار/مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.