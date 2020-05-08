شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرجن» و«أو تو».. عملاق اتصالات بـ 38 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت شركتا «تيليفونيكا» الإسبانية، و«ليبرتي جلوبال»، مالكة «فيرجن ميديا»، على الاندماج لتشكيل أكبر مشغل للهاتف والإنترنت في المملكة المتحدة، في صفقة تهدد منافستهما «بي تي».

وتقدر الصفقة التي بدأ التفاوض عليها في أواخر 2019 قيمة الشركة الجديدة ب 31 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار).

وهوت أسهم «بريتش تيليكوم» 11 % بعد الإعلان عن الصفقة، إضافة إلى إعلانها عدم توزيع أرباح.

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