شكرا لقرائتكم خبر عن الخضار المجمد والملايات ولبس المستشفيات أكثر صادرات مصر فى الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت أزمة فيروس كورونا حول العالم أن القطاع الغذائى والدوائى هما الأولوية فى حياة الشعوب ولا غنى عن شرائهم فى المقام الأول بعيدا عن أى سلع من القطاعات الأخرى التى تهم البشر على مدار حياتهم اليومية، وظهرت هذه النظرية فى قائمة الصادرات التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى التصدير مقارنة بكافة القطاعات الصناعية الأخرى التى تعطلت إنتاجها بسبب تراجع التصدير للخارج فى أزمة كورونا العالمية.

وفى حصر لهذه السلع التصديرية جاءت الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية للمستشفيات هى الأكثر تصديرا إلى الدول الأوروبية والعربية خلال الربع الأول من العام الجارى ومنها:

الخضار المجمد وزيوت الطعام والدقيق من أبرز السلع الغذائية بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 حوالى 893 مليون دولار أمريكى محققة نسبة نمو 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتى بلغت 885 مليون دولار .

وتشمل أهم السلع المصدرة للخضار المجمد أكبر السلع الغذائية فى القيمة خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 105 ملايين دولار محققة نسبة نمو قدرها 6% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019، ويليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 86 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 1%، ثم زيوت الطعام بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 122%، بالاضافة إلى الدقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة انخفاض بلغت 35%، وفى المركز الخامس الشيكولاتة بقيمة 43 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 3%.

ووفقا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الذى حصلت الخليج 365 على نسخه منه، أن المملكة العربية السعودية تعتبر أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 89 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ويليها ليبيا بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 12%، وتأتى الجزائر فى المرتبة الثالثة بقيمة 47 مليون دولار وبنسبة نمو 120%، بالاضافة إلى الأردن فى الترتيب الرابع بقيمة 43 مليون دولار ونسبة انخفاض فى القيمة 16%، وفى المرتبة الخامسة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو فى القيمة 1%.

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ملايات وأغطية بيضاء " بياضات " للمستشفيات فى السوق الأوروبى

قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات أن السلع التى نستمر فى تصديرها للسوق الأوروبية على مدار الربع الأول من العام الجارى هى السلع الخاصة بالمستشفيات، حيث صدر قطاع المفروشات الملايات والأغطية البيضاء " البياضات " للمستشفيات الأوروبية بكميات كبيرة نتيجة ارتفاع أزمة تفشى كورونا مقارنة بالسلع الأخرى القطاع حيث تراجعت الصادرات نسبيا منذ بداية العام الجارى.

وأضاف أحمد، فى تصريح خاص ل الخليج 365، أن الأسواق الأوروبية والأمريكية ستبدأ العمل اعتبارا من نهاية مايو الجارى بعد إعادة فتح الأسواق لديهم ، وهو ما سيدفع بالصادرات المصرية مرة أخرى وتعويض ضعف التصدير بسبب كورونا فى الربع الأول من العام الجارى.

تعاقدات على لبس المستشفيات من البدل الطبية "جاون " إلى إنجلترا

قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية ، أن المجلس تعاقد مع دولة انجلترا بالتعاون مع وزارة الصحة على توريد مستلزمات طبية خلال فترة تفشى فيروس كورونا بنسب كبيرة على مدار الشهور الماضية وأهمها لبس المستشفيات تحت مسمى "جاون" وهو البالطو الطبى أو البدل الطبية المستخدمة فى المستشفيات .

وأضاف جورج فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، أن هناك تعاون بين المصدرين ووزارة الصحة لفتح خطوط تصديرية إلى الدول الأوروبية فى قطاع الصناعات الطبية ومنها المطهرات والكمامات، وغيرها من المستلزمات الطبية التى تحتاجها هذة الدول خلال المرحلة الحالية ، لافتا إلى أن 30 سبتمبر المقبل ستتغير الصورة العالمية لحركة التبادل التجارى على مستوى العالم أجمع ولابد أن تستغل مصر هذة الفرصة لصالحها .