شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد أحمد: لدينا 280 مصنعا للمفروشات والمجلس التصديرى للغزل يخطط لزيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، إن عدد المصانع التى تعمل فى قطاع المفروشات فى مصر يبلغ 280 مصنعا، وأن الخطط المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة هى زيادة عدد المصانع الصغيرة التى تعمل بالطرق الحديثة فى صناعتها لكى تستطيع المنافسة بالمنتجات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى بحث خروج المصانع الموجودة فى المناطق المزدحمة بالسكان إلى مناطق صناعية مؤهلة لكى تستطيع توسيع خريطة انتاجها مستقبلا.

وأضاف أحمد فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، أن عدد العمالة فى قطاع المفروشات والغزل والنسيج يتخطى حاجز 1.2 مليون عامل، حيث يعتبر من أكثر القطاعات التى تضم عمالة كثيفة فى مصر نظرا لتعدد تخصصاتها وأنواعها ، ولهذا لابد من الدفع بهذة الصناعات وحل المشاكل التى تواجه قطاع الغزل والنسيج لزيادة انتاجيتها خلال الفترة المقبلة والقضاء على أزمة تدهور هذة الصناعة.

وأشاد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات إلى سرعة استجابة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لطلبات المصدرين فى مواجهتهم لأى عوائق تحدق لديهم، وأن الفترة المقبلة سيتم مناقشة كل ما يتعلق بالقطاع مع الوزيرة لوضع حلول عاجلة وسريعة تدعم من الصناعة المصرية.

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ولفت إلى أن السلع التى نستمر فى تصديرها للسوق الأوروبية على مدار الربع الأول من العام الجارى هى السلع الخاصة بالمستشفيات، حيث صدر قطاع المفروشات الملايات والأغطية البيضاء للمستشفيات الأوروبية بكميات كبيرة نتيجة ارتفاع أزمة تفشى كورونا مقارنة بالسلع الأخرى القطاع حيث تراجعت الصادرات نسبيا منذ بداية العام الجارى.

وأضاف أحمد، أن السوق الأوروبية ستبدأ العمل اعتبارا من نهاية مايو الجارى بعد إعادة فتح الأسواق لديهم ، وهو ما سيدفع بالصادرات المصرية مرة أخرى وتعويض ضعف التصدير بسبب كورونا فى الربع الأول من العام الجارى.

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تشكيل المجالس التصديرية اعتبارا من مايو الجارى ولمدة 3 سنوات بعدد 13 مجلس والتى تضمنت المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات برئاسة سعيد أحمد.