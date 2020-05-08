الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغط سلبي – تحليل - 08-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات يوم أمس بسلبية ملحوظة ليهاجم مستوى 0.9730، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليشير إلى توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يدخل مناطق التشبع في البيع ليدعم فرص تعافي السعر خلال الفترة القادمة.
لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن تأكيد كسر 0.9730 سيدفع السعر إلى 0.9626 كهدف سلبي تالي، بينما التماسك فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 0.9800 ثم 0.9900.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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