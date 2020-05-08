شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات يوم أمس بإيجابية ملحوظة ليؤكد اختراق 0.6407 ليستقر حول 0.6500، ويبدأ اليوم بميل صاعد إضافي ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، ليكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو القمّة المسجّلة مسبقاً عند 0.6685.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.6407 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6430 والمقاومة 0.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد