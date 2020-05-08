شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يسجّل قمّة منخفضة – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي قوي يوم أمس بعد الاقتراب من مستوى 32.20، ليكسر مستوى 29.80 ويستقر دونه، مع ملاحظة أن السعر سجّل قمّة منخفضة تشير إلى أن السعر سيواجه مزيد من الضغط السلبي خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 27.90 مبدئياً.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، وتجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 26.00 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الميل الهابط قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 29.80 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 31.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط