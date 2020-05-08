شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون دعم القناة الصاعدة، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 22.00 قبل محاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجّحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 24.95 سيوقف الانخفاض المتوقع ويعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.