شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون دعم القناة الصاعدة، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 22.00 قبل محاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجّحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 24.95 سيوقف الانخفاض المتوقع ويعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت