شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً واضحاً لمستوى 15.08 وأنهى تداولات يوم أمس فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 16.00 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، واختراق 15.55 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما يمثل الثبات فوق 15.08 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد