الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 08-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً واضحاً لمستوى 15.08 وأنهى تداولات يوم أمس فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 16.00 بشكل رئيسي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، واختراق 15.55 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما يمثل الثبات فوق 15.08 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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