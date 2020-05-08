شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف اندفاع سعر الذهب الصاعد قرب المقاومة المحورية التي تنخفض الآن إلى 1725.00، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك يظهر بعض الميل الهابط المؤقت، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا المتوقعة التي تبدأ عند 1747.43 ثم 1785.00.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1678.45 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1745.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد