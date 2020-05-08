شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر الدعم – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي لضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.4015 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 1.3813 كمحطة تالية.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.4015 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للتعافي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3890 والمقاومة 1.4040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط