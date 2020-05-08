شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين دون مستوى 106.44، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 105.20.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 106.44 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 107.68 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.20 والمقاومة 106.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط