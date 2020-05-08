شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يلامس الهدف – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هدفنا الأول المنتظر عند 1.2304 ويجد دعم قوي هناك، ليختبر 1مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مما يدعم فرص استئناف التداولات السلبية لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2093 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأن اختراق 1.2420 سيحفّز السعر على تحقيق ارتفاع لحظي يستهدف اختبار مستوى 1.2515 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2450
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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