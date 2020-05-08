شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليختبر المقاومة 1.0840، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى يليه اختراق 1.0860 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط الذي سيبقى مرجحاً بشرط الثبات دون المستويات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستويات 1.0700 ثم 1.0640 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0730 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط