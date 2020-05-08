شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليختبر المقاومة 1.0840، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى يليه اختراق 1.0860 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.
المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط الذي سيبقى مرجحاً بشرط الثبات دون المستويات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستويات 1.0700 ثم 1.0640 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0730 والمقاومة 1.0900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 08-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.