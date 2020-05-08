شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إستراليا تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 10.602 مليارات دولار إسترالي في شهر مارس الماضي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:47 صباحًا, 8 مايو 2020 م المناطق _ وكالات أعلن مكتب الإحصاءات الإسترالي أن الاقتصاد الإسترالي سجل فائضا تجاريا بقيمة 10.602 مليارات دولار إسترالي في شهر مارس 2020م الماضي .

وأفاد المكتب في بيان اليوم أن هذا الفائض ارتفع بنسبة 174% مقارنة بالفائض الذي سجل في شهر فبراير الماضي، حيث بلغ 3.865 مليارات دولار إسترالي .

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