الأسهـم تتجـاهـل مكاسـب جلستيـن فـي أسبـوع سلبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

لم تشفع جلستان من المكاسب، من أصل خمس جلسات، للأسهم المحلية في مواصلة الارتفاعات الأسبوعية، نتيجة الضغوط البيعية التي تلقتها، في ظل تراجعات متفاوتة لمعظم «القياديات»، في الوقت الذي احتكرت فيه أسهم 17 شركة الارتفاعات في السوقين خلال أسبوع.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 5.13% بضغط رئيسي من سهمي «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي» فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي 4% تحت وطأة تراجعات القطاع المصرفي والاتصالات والعقار.

وشهد الأسبوع المنصرم، ارتفاعاً في جلسة يوم الثلاثاء، مع عودة العمليات الشرائية بعد جلستين من الانخفاض، فيما عادت المكاسب للأسهم في جلسة، أمس الخميس، التي ارتفع فيها مؤشر سوق دبي 0.18%، و«أبوظبي»1%.

وتأثرت أسهم قيادية بحركة التذبذب هذه ما بين الصعود والنزول، منها «إعمار العقارية» الذي هبط في أسبوع 9.89%، و«دبي الإسلامي» 8.15%، و«أبوظبي الأول» 2.24%، و«أبوظبي التجاري» 9%، و«اتصالات» 6.32%، و«الدار» 7.69%.

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.64 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في دبي، و514.8 مليون درهم في أبوظبي.وعلى صعيد تحركات الأسهم الأخرى في أسبوع، تراجع في دبي، «جي إف إتش» 9.65%، و«الاتحاد العقارية» 7.52%، و«إعمار مولز» 10.85%، و«داماك» 8.99%، و«إعمار للتطوير» 11.74%، و«أرابتك» 6.05%، و«ديار» 9.62%، و«دبي للاستثمار» 6.67%، و«سوق دبي المالي» 7.31%، و«شعاع كابيتال» 4.55%، و«العربية للطيران» 8.77%.

وفي سوق أبوظبي انخفضت أسهم «أبوظبي الإسلامي» 5.85%، و«رأس الخيمة العقارية» 7.3%، و«دانة غاز» 10.58%، و«طاقة» 4.49%، و«أدنوك للتوزيع» 0.36%.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم أخرى في السوقين مثل: «الإمارات دبي الوطني» 0.7%، و «أرامكس» 0.33%، و«الخليج للملاحة» 4.52%، و«الوطنية للتكافل» بنسبة 36.11%.