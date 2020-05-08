شكرا لقرائتكم خبر عن 12.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في الإمارات 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود استقطبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة (FDI Greenfield) خلال العام 2019 بنحو 12.8 مليار دولار (47 مليار درهم) وذلك وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر عن «إف دي آي ماركتس».

وأشار التقرير إلى أن الدولة حافظت على صدارتها كوجهة أولى حسب عدد المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بنحو 393 مشروعا تمثل زيادة بنسبة 28% عن 2018، والتي تشكل 23٪ من المشاريع في المنطقة.

وشهد العالم نحو 218 مشروعاً استثمارياً مصدرها دولة الإمارات وبلغت قيمة الاستثمارات الرأسمالية لهذه المشاريع نحو 14.2 مليار دولار.

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