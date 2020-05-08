2.36 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 2.36 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 506 مبايعات، بقيمة 861.75 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 325.42 مليون درهم، و471 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 536.32 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 194 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 55 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 829.85 مليون درهم، منها 62 رهن أراض بقيمة 747.91 مليون درهم، و84 رهن فلل وشقق بقيمة 81.94 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة ند حصة بقيمة 186 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 109 مليون درهم.

وأما الهِبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 668.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 192 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 134 مليون درهم.