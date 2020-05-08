«وول ستريت» تتجاهل البطالة وتتشبث بآمال التعافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، أمس الخميس، في ارتداد من تراجع، أمس الأول الأربعاء، الذي جاء تحت ضغوط تقرير البطالة التاريخي.وشهد عدد المسجلين الجدد لتلقي مخصصات البطالة في الولايات المتحدة تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي، ليصل إلى 3,2 مليون طلب، وفق ما أظهرت معطيات رسمية الخميس.بذلك، ارتفع إجمالي الطلبات المقدمة منذ منتصف آذار/مارس، عندما أجبر فيروس كورونا المستجد الأنشطة التجارية على غلق أبوابها، إلى 33,5 مليون.ويوم الأربعاء تراجع ستاندرد اند بورز وداو جونز بعد أن ألقى ترامب الشكوك على اتفاق التجارة مع الصين، بينما أظهرت بيانات أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة قاموا بتسريح 20 مليون عامل في إبريل/‏ نيسان. وأغلق المؤشر ناسداك مرتفعاً أمس الأول الأربعاء 0.51%، إلى 8854.39 نقطة، بينما تراجع داو جونز 218.45 نقطة، أو 0.91%، إلى 23664.64 نقطة وتراجع ستاندرد اند بورز 20.02 نقطة، أو 0.70%، ليغلق عند 2848.42 نقطة.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس؛ إذ طغت زيادة مفاجئة لصادرات الصين على مجموعة أخرى من نتائج الأعمال القاتمة للشركات وتحذير من إير فرانس-كيه.إل.إم من أن الطلب قد يستغرق «سنوات عدة للتعافي». وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، عقب جلسة مستقرة في آسيا بعد أن أعلنت بكين عن زيادة 3.5% في صادرات إبريل/‏نيسان، مما خالف توقعات السوق بانخفاض حاد؛ إذ استأنفت المصانع الإنتاج بعد جائحة فيروس كورونا. وقاد قطاعا التعدين والبيع بالتجزئة الأوروبيان، المنكشفان على متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، المكاسب بارتفاع 1.5%. ونزل سهم إير فرانس 2.7 في المئة؛ إذ توقعت المجموعة اتساع الخسائر التشغيلية في الربع الممتد بين إبريل/‏نيسان ويونيو/‏حزيران «بشكل كبير»، مع توقع استمرار وقف تحليق 95% من الرحلات الجوية. لكن سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية ارتفع 0.5% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لعودة رحلات الطيران إلى الخدمة في يوليو/‏تموز على الرغم من أن طاقة استيعاب الركاب ستنخفض بنحو 50%.

وهوى سهم مجموعة بي.تي، كبرى شركات الاتصالات البريطانية، 6.5% وتذيل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد تعليق الشركة توزيعات الأرباح حتى 2021-2022 وسحبها للتوقعات المالية استجابة لجائحة كوفيد-19.

الأسهم اليابانية

وفي طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية بعد عودتها من عطلة طويلة أمس الخميس، فيما تصدرت أسهم شركات الطيران قائمة القطاعات المنخفضة مع تضرر المعنويات بفعل تحرك طوكيو لتمديد حالة الطوارئ وبيانات اقتصادية أمريكية قاتمة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.32% إلى 1426.73 نقطة، فيما كان قطاعا النقل الجوي والنقل البري من بين أسوأ ثلاثة قطاعات تضرراً في البورصة؛ إذ انخفضا 6.8% و2.9% على الترتيب.

ومددت اليابان حالة الطوارئ على مستوى الدولة

يوم الاثنين، مما يؤكد توقعات بأن الطلب على السفر من المستبعد أن يتعافى قريباً.

وكانت الأسواق في اليابان مغلقة من الاثنين حتى الأربعاء بسبب عدد من العطلات العامة.

وهوى سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 6.9 في المئة وخسر سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 6.7 في المئة مع انخفاض شركات الطيران المناظرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع بفعل أنباء عن أن الملياردير وارن بافيت باع كامل حصصه في أكبر أربع ناقلات أمريكية.

وقال بافيت في الاجتماع السنوي لبيركشاير هاثاواي يوم السبت: «العالم تغير» بالنسبة لصناعة الطيران. وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.28% إلى 19674.77 بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات. وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صنع الرقائق 3.2% وزاد سهم أدفانتست لصناعة أجهزة الاختبار 3.3 في المئة ليقتديا بمكاسب حققتها الشركات المناظرة في الولايات المتحدة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 2.5 في المئة بعد أن أقام مؤسس «وي ورك» آدم نيومان دعوى ضد شركة التكنولوجيا العملاقة وصندوق رؤية التابع لها بسبب إلغاء عرض عطاء بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساهمي الشركة الناشئة العاملة في تقاسم المساحات المكتبية.