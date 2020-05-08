شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات»: توزيع الأرباح المرحلية 11 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت شركة «اتصالات»، أنه سيتم البدء بتوزيع الأرباح المرحلية على المساهمين بواقع 25 فلساً للسهم الواحد عن الربع الأول من العام الجاري، 11 مايو الجاري من خلال بنك أبوظبي الأول. ولفتت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن سجل الأرباح قد تم إغلاقه يوم الأحد 3 مايو 2020، وقد كان آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو الأربعاء 29 إبريل، هذا وكان تاريخ الاستبعاد يوم الخميس 30 إبريل.
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