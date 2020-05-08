شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا 1.40 دولار للبرميل في يونيو/ حزيران مقارنة بمايو /أيار، ليتحدد بخصم 5.90 دولار عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

ولا تتماشى الزيادة في أسعار النفط الخام الرسمية لآسيا مع توقعات السوق. وكشف مسح أجرته رويترز أن شركات التكرير الآسيوية تتوقع أن تخفض السعودية أسعار خامها لرابع شهر على التوالي في يونيو/ حزيران. ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في يونيو حزيران إلى الولايات المتحدة، ليتحدد بعلاوة 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة 1.50 دولار للبرميل عن مايو أيار.

ورفعت أرامكو أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 6.55 دولار للبرميل بخصم 3.70 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال.

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