البنوك تجنب مؤشرات الأسهم فخ المنطقة الحمراء

أغلقت الأسهم المحلية في جلسة نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء، بعد أن سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 1%، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي هامشياً بنسبة 0.2%.

وساهم الأداء الإيجابي لقطاع البنوك، خاصة «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، في تجنيب المؤشرات العامة للسوقين من إغلاق أحمر. وتراجعت السيولة الإجمالية في الجلسة إلى ما دون 300 مليون درهم، عند 280.3 مليون درهم، عبر تداول 210 ملايين سهم، نفذت في 5360 صفقة تداول، حيث شهد سوق دبي 188.3 مليون درهم، بتداول 182.4 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي تراجعاً قوياً في السيولة إلى 92.6 مليون درهم، بتداول 27.1 مليون سهم.

مؤشر العاصمة يصعد على كتف «أبوظبي الأول»

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1%، مضيفاً 40 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 4061.62 نقطة.

وارتفع مؤشر البنوك 2.23%، مع الارتفاع الوحيد لسهم «أبوظبي الأول» بنسبة 3.28% إلى 11.34 درهم، بتداول 22.37 مليون درهم، ما دفع بالمؤشر العام نحو المنطقة الخضراء، رغم تراجع «أبوظبي التجاري» 0.49% إلى 4.04 درهم، بتداول 5.6 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 1.46% إلى 3.38 درهم، بتداول 9 ملايين درهم.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.40%، متفاعلاً مع الارتفاع الجماعي في أسهم القطاع، حيث صعد سهم «الواحة كابيتال» 2.38% إلى 0.731 درهم، و«إشراق» 0.37% إلى 0.268 درهم.

وتراجع مؤشر العقار 0.61%، مع انخفاض «الدار العقارية» 0.59% إلى 1.68 درهم، بتداول 9 ملايين درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 0.87% إلى 0.343 درهم.

وانخفض سهم «اتصالات» بنسبة 0.55% إلى 14.52 درهم، وسط تداولات بقيمة 18.9 مليون درهم، ليتراجع المؤشر القطاعي بنسبة 0.55%،

وهبطت أسهم الطاقة بشكل جماعي، ليتراجع المؤشر القطاعي 2.2%، حيث تراجع سهم «طاقة» 4.91% إلى 0.659 درهم، و«دانة غاز» 2.95% إلى 0.659 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 0.36% إلى 2.79 درهم.

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سوق دبي يجنح للاستقرار

واستقر مؤشر سوق دبي المالي بعد جلسة متذبذبة على ارتفاع هامشي بنسبة 0.2%، بما يعادل 3.6 نقطة، ليغلق المؤشر العام للسوق عند 1922.6 نقطة.

وأنقذ قطاع البنوك، المؤشر العام للسوق من البقـــاء في المنــطقة الحمراء، بعدما ارتفع بنسبة 1.35%، وسط ارتفــــــاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.6% إلى 8.66 درهم، بتداول 31.6 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 0.57% إلى 3.48 درهم، بتداول 15.66 مليون درهم، مع تراجع بقية أسهم القطاع.

وصعد مؤشر الخدمات بأكثر من 1%، مع صعود سهم «أمانات» بنسبة 4.57% إلى 0.800 درهم، وسط تداولات بنحو 32.2 مليون درهم ليتصدر بذلك الشركات الأكثر تداولاً، بينما تراجع «تبريد» 1.95% إلى 2.01 درهم.

وكان قطاع العقار أبرز المتراجعين في السوق بنسبة 1.7%، مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» 1.6% إلى 2.46 درهم، بتداول 23 مليوناً، و«إعمار مولز» 2.54% إلى 1.15 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.93% إلى 2.03 درهم، كما تراجع «داماك» 1.4% إلى 0.567 درهم، و«أرابتك» 0.44% و«ديار» 2.23%.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.79%، وسط تباين في إغلاقات أسهم القطاع، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.9% إلى 1.12 درهم، و«سوق دبي» 0.73% إلى 0.685 درهم، بينما تراجع «شعاع» 0.5% إلى 0.587 درهم، كما طال التباين أيضاً قطاع التأمين، مع ارتفاع «أمان» 6.4% إلى 0.449 درهم، وتراجع «سلامة» 0.93% و«دار التكافل» 2.45%.

وارتفع قطاع النقل 1.17%، وسط ارتفاع «أرامكس» 1.33% إلى 3.03 درهم، و«العربية للطيران» 0.97% إلى 1.04 درهم، و«الخليج للملاحة» 1.09% إلى 0.37 درهم.

تداولات المستثمرين

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو البيع في السوقين، مسجلين نحو 29.2 مليون درهم كمحصلة بيع.

وتباينت توجهات المواطنين في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 18.45 مليون درهم.

وسجل العرب محصلة شراء في دبي بـ 4.6 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بأقل من 300 ألف درهم، وسجل الخليجيون محصلة بيع أبوظبي بـ1.55 مليون درهم، بينما سجلوا محصلة شراء في دبي بـ 8.74 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات في السوقين نحو البيع، مسجلة محصلة بيعية بنحو 25.7 مليون درهم، منها 5.2 مليون في أبوظبي، و20.6 مليون في دبي.