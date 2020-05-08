7 مولات تستوفي شروط إعادة الفتح في أبوظبي والعين

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن استيفاء 7 مراكز تجارية فقط للشروط والتعليمات التي حددتها الدائرة، والمخول لها بإعادة الفتح، منها 4 في مدينة أبوظبي، و3 في مدينة العين، من مجموع يتجاوز الـ30 مركزاً تجارياً، ما يؤكد دقة الإجراءات الاحترازية والمراحل المتعددة قبل إعادة الفتح بحسب أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة.

وأكد أحمد القبيسي، في إحاطة إعلامية عبر برنامج استوديو واحد في إذاعة أبوظبي، أن المرحلة الأولى التي يجب اجتيازها لإعادة افتتاح المراكز التجاري تتمثل في فحص جميع العاملين في المركز.

بينما تتمثل المرحلة الثانية، في زيارة المنشأة والتأكد من توفيرها لأكثر من 30 شرطاً إلزامياً، بحيث ترى هذه الشروط بالعين المجردة، من نقاط احترازية على الأرض ومعقمات، وإلزامية ارتداء الكمامات والطاقة الاستيعابية وغيرها من الشروط.

وبين القبيسي أنه قبل دخول أي مركز أو مول، هناك لافتة تشير إلى الطاقة الاستيعابية بالعدد المسموح له بدخول هذا المركز التجاري، وبذلك يكون المستهلك مطلع بشكل واسع على الشروط ليحرص أكثر على سلامته.

وأشار القبيسي إلى أن اقتصادية أبوظبي وافقت على افتتاح 4 مراكز تجارية في مدينة أبوظبي، وهي ياس مول والمارينا مول، وغاليريا مول وبوابة الشرق مول.

وفي مدينة العين تمت الموافقة على افتتاح 3 مولات، وهي العين مول، والجيمي مول، والفوعة مول، مبيناً أن الزيارات التفقدية التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية، قبل فتح المركز وبعد فتح المركز أيضاً، من أجل اجتياز الاختبار والحصول على الموافقة اللازمة.

وأكد القبيسي الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدائرة مع فئة العمالة الداخلة إلى المراكز التجارية، حيث يتم إدخال العمال من مدخل واحد فقط، ويتم من خلال هذا المدخل الخاص التأكد من كشوف ونتائج فحوص كل شخص يدخل إلى المركز التجاري، سواء أكانوا موظفين نظافة أو توصيل بمن فيهم إدارة المول أو المركز التجاري نفسه.

وبين القبيسي أنه يتم رصد الملاحظات يوماً بعد يوم، ما أدى إلى القيام بإجراءات احترازية إضافية، منها أن بعض الأفراد يدخلون من مداخل التفتيش ويقومون بارتداء الكمامات، ويزيلونها بعد اجتياز نقاط التفتيش، داعياً أفراد المجتمع للتعاون من أجل سلامتهم وسلامة مرتادي هذه المراكز التجارية بالالتزام والتقيد.

وأشار إلى أن المستهلك أو الزائر يتسبب أحياناً بالضرر للمركز التجاري ولنفسه أيضاً، وهناك عناصر شرطية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع وضد هذه المخالفات، بالإضافة إلى ملاحظة إصرار بعض كبار السن للدخول إلى المركز التجاري، أو الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وإصرارهم على الدخول للمركز.

وشدد القبيسي بأن هذه الشروط احترازية، بحيث لم يعد الأمر مثل السابق، وإنما جاءت في سياق تلبية الاحتياجات الضرورية لأفراد المجتمع، ولهذا السبب ارتأت حكومة أبوظبي، إعادة فتح هذه المراكز.