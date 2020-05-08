أرباح «أبوظبي الإسلامي» تتراجع 55% بعد مضاعفة المخصصات

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، صافي أرباح بقيمة 269.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020، بانخفاض نحو 55% مقارنة مع 600.3 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019. وانخفضت الإيرادات إلى 1,292.3 مليون درهم مقارنة مع 1,436.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019.

ويعزى هذا التراجع بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 بالدرجة الأولى إلى زيادة المخصصات استجابةً للبيئة التشغيلية الصعبة، إضافةً إلى انخفاض الإيرادات بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق حالياً. وبالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، تمكن مصرف أبوظبي الإسلامي من الحفاظ على مستويات قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.08% ليبقى بذلك أعلى من الحدود التنظيمية المطلوبة، وكان أداؤه قوياً كذلك على صعيد السيولة؛ حيث بلغ معدل التسهيلات إلى الودائع 80.3%، الأمر الذي مكّن المصرف من دعم العملاء والمجتمع خلال هذه الفترة الصعبة. كما دعم مصرف أبوظبي الإسلامي الإجراءات السريعة والاستباقية التي اتخذتها الحكومة الإماراتية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحد من تأثير تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على الأفراد والشركات والاقتصاد بشكل عام.

ارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 387.1 مليون درهم مقارنة بـ 186.4 مليون درهم في الفترة نفسها في عام 2019.

ارتفعت صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 1.6% إلى 79.4 مليار درهم مقارنة مع 78.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2019 نتيجة لنمو التمويل المصرفي للشركات.بالرغم من انخفاض معدلات الأرباح على التمويلات، سجل المصرف صافي هامش ربح يعتبر من بين الأعلى في القطاع بواقع 3.8% خلال الربع الأول 2020. وجاء ذلك مدفوعاً بالتأثيرات الإيجابية لانخفاض تكلفة التمويل بفضل ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 70.7 مليار درهم، وهي تشكل 71.6% من إجمالي ودائع العملاء البالغ 98.9 مليار درهم بالمقارنة مع 69.4% العام الماضي.

بلغت قيمة النفقات التشغيلية 634.9 مليون درهم، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، ما يعكس نجاح مبادرات المصرف لضبط التكاليف. وتحقق ذلك على الرغم من استثمارات المصرف في المبادرات الرقمية والاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو أعماله وتحسين تجربة عملائه والارتقاء بمستوى كفاءته مستقبلاً.

تراجع إجمالي الأصول حتى تاريخ 31 مارس 2020 إلى 122.7 مليار درهم، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة مع 125.9 مليار درهم للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.بلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة 85.1% حتى تاريخ 31 مارس 2020 مقارنةً مع 82.4% في 31 مارس 2019 (84.1% بتاريخ 31 ديسمبر 2019)، بينما بلغ معدل التسهيلات إلى الودائع 80.3% مما يعكس السيولة النقدية الجيدة لدى المصرف.

استقر معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين عند 12.30%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 18.08% أي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وقال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: أثرت البيئة الصعبة للاقتصاد الكلي في أرباحنا خلال الربع الأول من عام 2020 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث تراجعت قيمة الإيرادات نتيجة انخفاض معدلات الأرباح. ودفعتنا حالة انعدام اليقين حول التوقعات الاقتصادية إلى زيادة مخصصات خسائر التمويل والاستثمار، تحسُّباً لإمكانية تراجع جودة التمويل

وعلى الرغم من الظروف الصعبة في السوق، نجحنا في الحفاظ على استقرار رأس المال والسيولة النقدية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.08%، ومعدل التسهيلات إلى الودائع 80.3%. وأتاح لنا ذلك القدرة على دعم عملائنا خلال هذه الفترة الصعبة. حيث قمنا بإطلاق مجموعة من برامج الدعم والمساندة لعملائنا.