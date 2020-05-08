البطالة الأمريكية ترتفع ولكن بوتيرة أقل حدّة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعيش الاقتصاد الأمريكي إحدى أسوأ الحقبات التي لم تكن على بال أحد من منظري الركود، والأزمات، بسبب انتشار وباء «كوفيد-19»، الأمر الذي أدى إلى شلل كامل لأغلبية القطاعات حول العالم، ومنه أمريكا.

وأدت قرارات العزل، فيما بات يعرف بـ«الإغلاق الكبير»، إلى تسريح آلاف الموظفين، والأجَراء. إلا أن عدد المسجلين الجدد لتلقي مخصصات البطالة في الولايات المتحدة شهد تراجعاً طفيفاً، الأسبوع الماضي، ليصل إلى 3,2 مليون طلب، وفق ما أظهرت معطيات رسمية، الخميس.

وبذلك ارتفع إجمالي الطلبات المقدمة منذ منتصف مارس/ آذار، عندما أجبر فيروس كورونا المستجد الأنشطة التجارية على غلق أبوابها، إلى 33,5 مليون.

وزاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، ما يشير إلى اتساع نطاق عمليات تسريح الموظفين من صناعات موجهة للعملاء، إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، وقد تظل مرتفعة حتى في الوقت الذي بدأت فيه أجزاء كثيرة من البلاد بإعادة فتح الاقتصاد.

ويظهر التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، أن عدد الطلبات الجديدة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية للحصول على إعانة البطالة الحكومية بلغ في المجمل 3.169 مليون في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو/ أيار، انخفاضاً من رقم معدل قدره 3.846 مليون، في الأسبوع السابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ثلاثة ملايين طلب في الأسبوع الماضي، مقارنة مع الرقم المعلن في السابق البالغ 3.839 مليون، في الأسبوع المنتهي في 25 إبريل/ نيسان. وتدعم البيانات وجهات نظر خبراء اقتصاد بشأن استمرار تعافي الاقتصاد، الذي يترنح بسبب إجراءات عزل عام على مستوى البلاد، لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وانكمش الاقتصاد في الربع الأول بأسرع وتيرة منذ الكساد الكبير في الفترة من 2007 إلى 2009.

وتمثل بيانات هذا الأسبوع الانخفاض الخامس على التوالي في طلبات إعانة البطالة، منذ أن بلغت مستوى قياسياً عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس/ آذار. لكن أحدث أرقام رفعت عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات إعانة بطالة إلى نحو 33 مليوناً منذ 21 مارس/ آذار.