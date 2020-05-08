«أرامكو» تقترب من قرض بـ 10 مليارات دولار من 10 بنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «أرامكو» السعودية، على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولارات مع مجموعة من نحو 10 بنوك، في إطار سعي عملاق النفط السعودي إلى سيولة مالية، وسط انهيار في أسعار الخام.

وكانت مصادر أبلغت «رويترز» الشهر الماضي، أن «أرامكو» تجمع القرض لدعم استحواذها على حصة 70 في المئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وهي صفقة قيمتها 70 مليار دولار تقريباً.

وقال مصدر آخر إنه في حين أن القرض سيدعم، في الأغلب، الاستحواذ على «سابك»، إلا أن «أرامكو» قد تستخدم الأموال أيضاً لأغراض أخرى، بما في ذلك دفع توزيعات الأرباح.

وقالت المصادر الثلاثة إن نحو عشرة بنوك وافقت على تقديم التمويل، وإن بنك «إتش إس بي سي»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية اليابانية، يقدمان أكبر التعهدات بنحو 1.5 مليار دولار لكل منهما.

وأضافت المصادر أن القرض تم الاتفاق بشأنه لكنه لم يوضع بعد في صورته النهائية. ولم يرد «إتش إس بي سي»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» على الفور على طلب للتعقيب.

و«أرامكو» هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، والأكثر ربحية، وتعهدت الشركة بإتمام صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في «سابك» وقيمتها 69.1 مليار دولار، بحلول الربع الثاني من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» هذا الأسبوع، إنه لا يتوقع أي تغيير في الإطار الزمني للصفقة.