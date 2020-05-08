بنوك الإمارات سحبت 37.2 مليار درهم من أموال الدعم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إحراز البنوك تقدماً ملحوظاً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19، حيث سحبت البنوك حوالي 75% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 37.2 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.

هذا وقد زاد عدد العملاء الذين استفادوا من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، الأمر الذي أسهم في تقديم الدعم المالي للمتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وخلال الأسبوعين الماضيين انضمت مجموعة جديدة من البنوك في خطة الدعم الاقتصادي ليصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24، في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفيف العبء المالي عن العملاء المتأثرين.

وسيقوم المصرف المركزي خلال الأسبوع القادم بنشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة الممنوحة لها.