«جمارك دبي»: مجموعات العمل والتجارة تثمن مبادرات التحفيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ثمنت مجموعات العمل والتجارة مبادرات التحفيز للقطاع التجاري والاقتصادي، التي أطلقتها حكومة دبي، وأسهمت بشكل مباشر في دعم الأعمال والتجارة في هذه الظروف الطارئة، نتيجة تداعيات التفشي العالمي لفيروس كرونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدين أن دبي تقف دائماً إلى جانب رجال الأعمال، والمستثمرين في كل الأوقات، وتمثل داعماً رئيسياً لهم في مواجهة التحديات المختلفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري الأول لجمارك دبي في عام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسه أحمد محبوب مصبح المدير العام لدائرة جمارك دبي، رئيس المجلس الاستشاري، بحضور فريق القيادة في الدائرة، وعدد كبير من رؤساء وممثلي مجموعات العمل، والتجارة.

ورحب رئيس المجلس الاستشاري بالحضور، مؤكداً حرص جمارك دبي على مشاركة كل ممثلي مجموعات العمل والتجارة في هذا الاجتماع الحيوي الذي يناقش التحديات التي يواجهها القطاع التجاري العالمي، والفرص الذهبية التي أوجدتها دولة الإمارات، ودبي، حيث جاءت استجابة دبي لتداعيات فيروس كورونا سريعاً عبر حزم تحفيزية قوية، مطالباً كل التجار بالاستفادة من هذه الفرص لتنمية أعمالهم، وازدهار تجارتهم، مشدداً على ضرورة عدم استغلال احتياجات الناس والسوق برفع أسعار بعض المستلزمات الطبية الوقائية.



4 ملايين معاملة

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وأكد أن النجاحات التي يشهدها القطاع التجاري والنمو اللافت الذي سجلته جمارك دبي في المعاملات الجمركية للربع الأول والتي سجلت 4 ملايين معاملة، وإنجاز الإجراءات بانسيابية كالمعتاد خلال هذه الفترة، لم تكن لتتحقق لولا الاستثمار القوي في الأنظمة المبتكرة، والتقنيات الذكية، حيث أصبحت خدمات جمارك دبي الذكية والمبتكرة محل إشادة منظمة الجمارك العالمية، مشيراً إلى أن جمارك دبي استثمرت بكثافة في البُنى التحتية التكنولوجية على مدى 15 سنة ماضية، ما مكننا من الاستمرار في تقديم خدماتنا بشكل اعتيادي من دون أي تأثير في انسيابية تدفق حركة التجارة، وعلميات التخليص الجمركي.

ولفت إلى أننا نعمل على دراسة وتقييم إجراءاتنا وعملياتنا، لنكون مستعدين بشكل أمثل لمستقبل ما بعد «كورونا»، وضمان تقدم دولة الإمارات على بقية دول العالم، وترسيخ ريادتها الجمركية، كما أننا ندرس إمكانية استمرار آلية العمل عن بعد من المنزل لعدد من الإدارات المختلفة في الدائرة خلال المرحلة القادمة، والتي تؤدي عملها حالياً بكل جودة، وكفاءة، وإنتاجية.



تنفيذ مبادرات التحفيز



وكانت جمارك دبي أصدرت إعلاناً جمركياً لتنفيذ مبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي التي أعلنتها دبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتضمنت مبادرة لرد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تُباع في السوق المحلية لدبي، ودولة الإمارات.

وتنفيذاً لهذه المبادرات تقرر بموجب الإعلان الجمركي الصادر عن جمارك دبي، أن ترد نسبة 1% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة، والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15/03/2020 ولغاية 30/06/2020 كما تقرر إلغاء اشتراط الضمان البنكي، أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.

وأشاد رؤساء وممثلو مجموعات العمل والتجارة بحرص جمارك دبي عقد اجتماع الربع الأول للمجلس الاستشاري في عام 2020 عن بُعد، عبر التقنيات المتطورة، للاستماع إلى مقترحات التجار في هذه المرحلة الطارئة، والتحديات التي فرضها فيروس كورونا على سلسلة الإمداد العالمية، مقترحين تمديد المهلة الممنوحة للشحنات الواردة تحت الأوضاع الجمركية المعلقة، وكذلك إعفاء تجارة الكمامات، والقفازات، وغيرها من المستلزمات والمعقمات الطبية، من الرسوم الجمركية بشكل كامل خلال فترة جائحة «كورونا».

وقال توحيد عبدالله رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات، إن المحفزات الاقتصادية ستدعم بشكل كبير النشاط التجاري الذي يواجه تحديات فيروس كورونا عالمياً، كما أثنت نادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد، بالجهود المضنية التي تقوم بها حكومة الإمارات في تخفيف آثار فيروس كرونا الاقتصادية على قطاع الأعمال والتجارة، مثمنة حزمة المحفزات التي أطلقتها دبي لدعم القطاع الاقتصادي بشكل عام، والتجاري على وجه الخصوص.

كما أشادت مجموعة سوق دبي المركزي للخضار والفاكهة، بالدور الحيوي الذي تقوم به جمارك دبي خلال الأزمة الراهنة لفيروس كرونا، في تسهيل تجارة المواد الغذائية، والتي أدت إلى توفيرها في السوق المحلي، وسد احتياجاته من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن جمارك دبي تعمل على تعزيز سلسلة التوريد للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إجراءات وخدمات جمركية ذكية، ومبتكرة، وأجهزة فحص متطورة للمعاينة والتفتيش، وأكدوا أن الإجراءات التحفيزية أدت إلى توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تباع حالياً بأسعار تنافسية في السوق المحلي.