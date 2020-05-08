ارتفاع أرباح «تبريد» في الربع الأول

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن تحقيق صافي أرباح 82.2 مليون درهم بزيادة 3% مقارنة بنتائجها في الربع الأول 2019. وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، تتخذ شركة «تبريد» كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية لضمان سير العمل، وذلك بالاستمرار في تقديم أفضل حلول تبريد المناطق دون انقطاع لكافة عملائها مع الأخذ في الاعتبار ضمان سلامة وأمان موظفي الشركة أيضاً خلال تلك الأوقات الصعبة.

وعلى الرغم من الانتشار غير المسبوق لوباء كورونا عالمياً، تواصل شركة «تبريد» العمل لتلبية الطلب المتنامي على خدمات وحلول تبريد المناطق، حيث استحوذت «تبريد» مؤخراً على اتفاقية طويلة المدى مع مجموعة «إعمار» العقارية لتبريد منطقة وسط مدينة دبي، ولتزويد ما يصل إلى 235,000 طن تبريد إلى أبرز المشاريع والوجهات في إمارة دبي مع أكبر اتفاقيات إمدادات الطاقة المتكاملة ذات الكفاءة العالية في العالم.

وجاءت أبرز الإنجازات المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020 على النحو التالي:

• انخفاض الإيرادات بنسبة 1٪ مدفوعةً بسلاسل القيمة والأعمال التجارية.

• جاءت إيرادات المياه المبردة مماثلة لنتائج العام الماضي.

• ارتفاع الهوامش الربحية بصورة طفيفة عن العام السابق عند نسبة 55٪.

• انخفاض تكاليف التمويل تباعاً لانخفاض الأسعار.

• ارتفاع المصاريف الإدارية والمصاريف الهامشية الأخرى وفقاً لتوافر 10 ملايين درهم من المبالغ المستحقة ونتيجة لتقليص التكاليف بسبب انتشار وباء كورونا.

• ارتفاع نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5٪ لتصل إلى 178.2 مليون درهم مقارنة بنتائج الربع الأول لعام 2019 والتي بلغت 170.2 درهم.

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: «أظهرت النتائج المالية التي حققناها في الربع الأول من العام، المرونة التي تتمتع بها قدراتنا التشغيلية، مما يؤكد قدرتنا على الاستمرار في تقديم خدماتنا ذات الثقة العالية لكافة عملائنا في الوقت الذي نتكاتف فيه معاً خلال تلك الأوقات العصيبة».

وأضاف: «استمرت "تبريد" في تقديم حلول خدمات التبريد ذات الكفاءة العالية من حيث التشغيل والتكلفة دون انقطاع من خلال تطبيق نظام العمل عن بعد بطريقة آمنة، وذلك بتضافر جهود التفاني والكفاءة العملية بين كافة الموظفين. تعمل كافة المنشآت التابعة لشركة"تبريد" بطاقة عمل تبلغ 100% لتقديم مستوى الخدمة المرجو، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة كافة العاملين».

ومن جانبه قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، معلقاً على النتائج المالية للربع الأول من العام 2020: «نفخر بكافة الإجراءات والخطوات التي تتمتع بالسرعة والكفاءة التي اتخذناها لضمان سير العمل، وقدرتنا على تلبية طلبات سوق التبريد وتوقعات عملائنا خلال تلك الفترة المُتقلبة في الأسواق بشكل عام».

وأضاف اللمكي: «تتمثل أبرز أولوياتنا في الاستمرار بتلبية كافة متطلبات عملائنا ومساعدتهم على تسيير أعمالهم بقوة، تزامناً مع التزامنا بكافة التوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة، ونود أن نؤكد دائماً لكافة عملائنا أنه يمكنهم الاعتماد علينا في دعم أعمالهم ولتوفير كافة خدمات تبريد المناطق بكل فاعلية وموثوقية».