الفنادق والوجهات السياحية تفتقد 67 مليون زائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت منظمة السياحة العالمية إن عدد السياح الدوليين في العالم تراجع بنسبة 22% خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب وباء «كوفيد 19»، وذلك ما يعادل 67 مليون زائر دولي حتى مارس 2020 وهو ما يمثل فقدان 80 مليار دولار في الصادرات السياحية.

وأضافت أنه يمكن أن تؤدي أزمة «كوفيد 19» إلى انخفاض سنوي خلال العام 2020 بنسبة تتراوح بين 60% و80% مقارنة مع 2019. وهذا يعرض الملايين من الوظائف.

وتراجع عدد السياح في مارس 2020 بنسبة قوية بلغت 57% بعد بدء إغلاق العديد من الدول، بالإضافة إلى تطبيق قيود السفر وإغلاق المطارات والحدود.

ومن المتوقع أن يتعافى الطلب المحلي بشكل أسرع من الطلب الدولي وفقاًَ لاستطلاع خبراء منظمة السياحة العالمية. تتوقع الغالبية أن ترى علامات الانتعاش بحلول الربع الأخير من عام 2020 ولكن في الغالب في عام 2021. ومن المتوقع أن يتعافى السفر الترفيهي بشكل أسرع، ولا سيما السفر لزيارة الأصدقاء والأقارب.

وتعتبر التقديرات المتعلقة بعودة السفر الدولي أكثر إيجابية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتوقع معظم الخبراء الانتعاش في عام 2020، وذلك بعكس أمريكا وأوروبا.

وتشير السيناريوهات الحالية إلى انخفاضات محتملة في عدد السياح الدوليين من 58% إلى 78% لهذا العام. ويعتمد ذلك على سرعة احتواء الوباء ومدة إبقاء قيود السفر وإغلاق الحدود. وتستند السيناريوهات التالية لعام 2020 إلى ثلاثة تواريخ ممكنة للانفتاح التدريجي للحدود الدولية.

* السيناريو 1: تراجع بنسبة 58% بناءً على الافتتاح التدريجي للحدود الدولية وتخفيف قيود السفر في أوائل يوليو.

* السيناريو 2: تراجع بنسبة 70% على أساس الفتح التدريجي للحدود الدولية وتخفيف قيود السفر في أوائل سبتمبر.

* السيناريو 3: تراجع بنسبة 78% بناءً على الافتتاح التدريجي للحدود الدولية وتخفيف قيود السفر فقط في أوائل ديسمبر.

وفي ظل هذه السيناريوهات، يمكن أن يترجم تأثير فقدان الطلب على السفر الدولي إلى خسارة 850 مليوناً إلى 1.1 مليار سائح دولي وذلك بالإضافة إلى خسارة من 910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار في عوائد التصدير من السياحة وفقدان 100 إلى 120 مليون وظيفة سياحية مباشرة.

وتتوقع الغالبية أن ترى علامات الانتعاش بحلول الربع الأخير من عام 2020 ولكن في الغالب في عام 2021. بناءً على الأزمات السابقة، من المتوقع أن يتعافى السفر لأغراض الترفيه بشكل أسرع، ولا سيما السفر لزيارة الأصدقاء والأقارب، من السفر التجاري.