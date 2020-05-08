شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يكشف عن سلع انخفضت صادراتها فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، قائمة بأهم السلع التى شهدت صادراتها تراجعا خلال شهر فبراير الماضي، ومن بينها الصادرات المصرية من منتجات البترول، وبلغت قيمتها نحو 195 مليون دولار، مقابل 253 مليون دولار فى فبراير من العام الماضى 2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 23%.

وأضافت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الملابس الجاهزة بلغت نحو 122.8 مليون دولار، مقابل 131.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض بلغت 6.6%، يليها الصادرات المصرى من الأسمدة، وبلغت قيمتها نحو 98 مليون دولار، مقابل 122.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض بلغت 20%.

Advertisements

وضمت القائمة أيضا الصادرات المصرية من البترول الخام، وبلغت نحو 92.6 مليون دولار، مقابل 206 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت نحو 55%، ثم الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 68.8 مليون دولار، مقابل 89.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت 23%، وأخيرا صادرات البطاطس وبلغت قيمتها 56.2 مليون دولار، مقابل 66 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت 14.8%.

وحققت القيمة الإجمالى للصادرات زيادة بلغت نحو 3.2% فى فبراير الماضي، حيث بلغت نحو 2.69 مليار دولار، مقابل 2.61 مليار دولار، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 51.4٪.