شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سرج: ندرس مع الحكومة إنشاء مصانع أحذية للورش الصغيرة بمنطقة الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إن المجلس يدرس مع الحكومة إنشاء مصانع للأحذية لأصحاب الورش الصغيرة داخل منطقة الروبيكى خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنتجات الجلدية فى مصر، لافتا إلى أن هذة المصانع لاتزال تحت الدراسة وستساهم فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أصحاب الورش.

وأضاف سرج فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن خطط المجلس فى دورته الجديدة ترتكز على ضخ استثمارات محلية واستثمارات أجنبية فى قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، والنهوض بالصادرات المصرية للخارج ، وهو ما تتبناه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ودائما هناك حورارات موسعة للنهوض بالقطاع ووضع الحلول للخروج من الأزمة الحالية.

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وأشار رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إلى أنه فيما يخص دباغة الجلود فنسعى إلى حل المشاكل التى تواجه مدينة الروبيكى ، ومشاكل الجلد المصرى الذى تتلخص فى القضاء على الأمراض المنتشرة فى الجلد نتيجة الذبح العشوائى، ومناقشة طريقة السلخ التى تحافظ على جودة الجلد ، بالاضافة إلى دراسة انتشار المجازر الآلية التى تحد من تدهور الجلود وانتشار البكتيريا عليها ، حيث أن الطرق الخاطئة للذبح وانتشار البكتيريا تضعف من جودة الجلد المصرى ومنافسته للجلود المنافسة فى الأسواق التصديرية من الدول الأخرى.

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تشكيل المجالس التصديرية لدورة جديدة تبدأ من مايو الجارى ولمدة 3 سنوات ، ومنها المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية برئاسة محمود سرج رئيسا وعضوية كلا من أحمد ذكى الجباس - المصرية الألمانية ، ومحمد حربى ، وأشرف انطوان يسى – تايمكس ، وطارق بلال شهاب ريفيرا جروب ، وموناز عبد الرؤوف محمد – أختين ديزاين ، وباسم محمد لطفى - شركة لطفي.