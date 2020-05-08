شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: 80% انخفاضا فى استيراد الأدوات المنزلية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى الغرف التجارية، هبوط استيراد الأدوات المنزلية من الخارج بنسبة قاربت 80 % ، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر يتم استيراده من دول الصين وتركيا وإيطاليا وفرنسا.

وأضاف الطحاوى فى تصريحات خاصة ، أن تراجع الاستيراد جاء بسبب فيروس كورونا، الذى أثر سلبا على حركة التجارة العالمية، وهو ما يعطى فرصة أكبر للصناعة المحلية لدى بعض المنتجات التى يمكن تصنيعها محليا.

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى الغرف التجارية، إلى ضرورة الحد من واردات المنتجات التى نحقق فيها اكتفاء ذاتى فى أصناف الأدوات المنزلية، ومنها بعض منتجات الجرانيت وأنواع من الأوانى من أجل عدم اغراق الأسواق الداخلية.

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وفى سياق آخر، يرى الطحاوى ، ضرورة مراجعة القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل الماصنع الموردة، لما فيه من بعض البنود التى أدت إلى تضرر حركة التجارة لبعض الأصناف، لافتا إلى أن القرار بصيغه الحالية مبهم ويتم تطبيقه بشكل يضر بحركة التجارة.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".