شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مع انتظار المستثمرين لبيانات سوق العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس لكنها قلصت مكاسبها مع تحول النفط نحو الانخفاض متخليا عن مكاسبها السابقة في الجلسة، ويأتي ذلك مع ترقب بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة بنحو 677 ألف طلب إلى 3.169 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع عدد العاطلين إلى نحو 33.5 مليون شخص خلال سبعة أشخاص.



ومن المنتظر يوم الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن بيانات وتيرة التوظيف في البلاد عن الشهر الماضي، ومن المتوقع فقدان أكثر من عشرين مليون وظيفة مع ارتفاع قوي في معدل البطالة.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.8% وأغلق عند 23.55 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.7 دولار وأقل سعر عند 22.9 دولار.

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وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.9% مغلقا عند 29.46 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 31.8 دولار وأقل سعر عند 29.08 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 211 نقطة) على 23876 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24094 نقطة وأقل مستوى عند 23834 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 8979 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9015 نقطة وأقل مستوى عند 8933 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 2881 نقطة، وسجل أعلى مستوى 2901 نقطة وأقل مستوى عند 2876 نقطة.