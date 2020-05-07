شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع مدعومة ببيانات صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات صينية قوية عززت التفاؤل بشأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم الأمر الذي يعزز بدوره الطلب على السلع.



وأعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع الصادرات بنسبة 3.5% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاضها بنسبة 15.7%، كما سجلت البلاد فائضا كبيراص في الميزان التجاري خلال الشهر الماضي.



ومن جانبها، قالت وزارة الزراعة الأمريكية بأنها باعت نحو 686 ألف طن متري من الذرة لمشترين صينيين، ومن بينها 371 ألف طن متري عقود تسليم العام التسويقي 2019/2020.

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تأتي المشتريات الحديثة من جانب الصين على الذرة الأمريكية في الوقت الذي ساد فيه القلق من نشوب حرب تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب فيروس "كورونا".



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد بفرض رسوم جمركية ضد الصين بسبب سوء تعاملها مع ازمة كورونا.



وفي ختام جلسة الخميس، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.3% إلى 3.18 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.20 دولار وأقل سعر عند 3.14 دولار.